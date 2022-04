Présidentielle 2022: près d’un 1 Français sur 4 s’est abstenu

Après des mois d’une campagne atypique qui a peu mobilisé, l’abstention a été plus élevée qu’il y a cinq ans (22,23%), entre 25 et 29 %.

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront le 24 avril au second tour de l’élection présidentielle, avec l’avantage au président sortant, sans certitude toutefois sur leurs réserves de voix après l’écroulement de LR et du PS à l’issue du premier tour dimanche.

Alors que les sondages donnaient Emmanuel Macron talonné par Marine Le Pen, le président sortant est crédité d’un meilleur score que prévu (27% à 29,5% selon les estimations), devant la candidate du RN (entre 23 et 25%)