Et maintenant, place à la vraie finale pour les Mauves!

« À nous de jouer », balançaient les réseaux sociaux anderlechtois, dimanche à l’aube. Dix heures plus tard, le RSCA a joué à Courtrai, et il s’est fait très peur, longtemps paralysé par l’importance de l’enjeu. Au point d’être virtuellement en PO2 à la pause et de trembler encore durant la dernière demi-heure alors qu’il a pourtant mené 1-3.

Mais, pour la douzième fois de son histoire – il est le seul avec Bruges à n’avoir loupé aucune édition – voici Anderlecht qualifié pour les play-offs 1. Alors que la pression était à son comble au coup d’envoi, les premiers play-offs 2 de leur existence n’étant pas exclus en cas d’échec, les Mauves ont finalement assuré, dans la douleur, l’indispensable succès compte tenu de la victoire de Gand face à OHL. Ces Anderlechtois, à l’image de leur entraîneur, restent décidément aussi fragiles que talentueux.