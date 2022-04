Présidentielle 2022: Eric Zemmour appelle à voter pour Marine Le Pen

La candidate des Républicains, Valérie Pécresse a indiqué, dimanche soir, qu’elle votera « en conscience » pour Emmanuel Macron lors du second tour de l’élection présidentielle française.

Le premier tour a livré son verdict et plusieurs candidats ont choisi leur camp. Eric Zemmour appelle à voter pour Marine Le Pen.

« Je ne suis pas propriétaire des suffrages qui se sont portés sur mon nom. Mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m’ont honorée de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu’ils envisageraient pour le second tour », a dit Mme Pécresse, dont le score, autour de 5 %, constitue une déroute historique pour le parti de droite Les Républicains (LR)

Le candidat écologiste Yannick Jadot a quant à lui appelé à faire barrage à l’extrême droite en déposant dans l’urne, dans 15 jours, un bulletin Emmanuel Macron. « Que personne ne minimise la menace » que constitue Marine Le Pen, a-t-il déclaré en regrettant par ailleurs que « l’écologie soit absente du second tour ».

A l’extrême gauche, Fabien Roussel a lui aussi appelé à battre Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron lors du second tour. « J’appelle ce soir à battre l’extrême droite, à la mettre en échec, en se servant du seul bulletin à notre disposition », a-t-il plaidé non sans demander au candidat Emmanuel Macron de « dire qu’il a entendu le message » envoyé par les Français