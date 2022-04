Liverpool s’accroche à Manchester City

Malgré le but d’ouverture rapide de Kevin De Bruyne (son deuxième but de la semaine, son quatorzième de la saison), les Cityzen ne sont pas parvenus à distancer Liverpool, revenu deux fois au score et qui reste à un point au classement.

Liverpool et Manchester City ne se lâchent pas. Avant ce 2-2 riche en actions et en émotions, une seule unité les séparait, en faveur des Citizens, sur l’addition des trois dernières saisons et des 31 matches de celle-ci, avec les autres équipes rejetées à des années-lumière de ce duel en hautes sphères, pour le rendement comptable et pour la qualité du jeu. Forcément, avec ce partage, cette différence minime demeure intacte et, surtout, c’est encore et toujours ce même petit point qui permet à Manchester City d’avoir un très léger avantage sur Liverpool dans l’exercice en cours, mitigé cependant par la différence de buts qui privilégie les « Reds ». Le mano a mano va donc se poursuivre au cours des sept dernières journées avec un calendrier - 4 matches à domicile, 3 en déplacement pour les deux prétendants - un peu plus compliqué pour Liverpool.