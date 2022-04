Présidentielle 2022: une douloureuse gifle pour la droite républicaine

En 2017, François Fillon totalisait 20,01 %. Malgré une mise en examen pour soupçons d’emplois fictifs et malgré les accusations de trafic d’influence venus faire dérailler sévèrement une campagne survolée par Emmanuel Macron. Cinq ans plus tard, c’est la dégringolade : Valérie Pécresse plonge autour de 5 %, selon les dernières estimations. Un score historiquement bas, une gifle pour la droite traditionnelle et une grande remise en question en vue pour Les Républicains sévèrement bousculés par le candidat d’extrême droite Eric Zemmour et déchirés entre deux lignes – modérée contre radicale – au sein du parti. Le mauvais score de la championne de la droite était pourtant attendu : en deux mois, Valérie Pécresse a enregistré une baisse de six à sept points dans les enquêtes d’opinion. Depuis quelques semaines, un parfum de résignation flottait chez les Républicains alors que le tant attendu soutien de Nicolas Sarkozy n’est jamais venu.