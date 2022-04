Présidentielle 2022: le chemin de croix sera long après la descente aux enfers du PS

La claque était annoncée, mais en est-elle moins douloureuse ? Anne Hidalgo a mené le Parti socialiste au score le plus bas de son histoire lors de ce premier tour de l’élection présidentielle, autour de 2 %. Comble de l’humiliation : la candidate se retrouve derrière les petits candidats historiques Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignant. Et pourtant, lors de son discours, Anne Hidalgo a refusé de parler d’échec. « Les résultats comme l’abstention témoignent d’une France divisée, aux multiples fractures et à une extrême droite aux portes du pouvoir. Pour que la France ne bascule pas dans la lutte de tous contre tous, je vous appelle à voter contre l’extrême droite en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron », a appelé la maire de Paris.