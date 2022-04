Laurent Henkinet après le nouveau revers du Standard à Saint-Trond: «C’est bien que tout soit enfin terminé...»

Celui qui rime avec incertitude depuis le rachat du club. « Nous ne connaissons pas encore le projet des investisseurs. Cela provient sûrement du processus lié à l’analyse nécessaire pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Nous savons qu’il va y avoir pas mal de mouvements au niveau des joueurs mais c’est normal quand tu vis une telle saison. Seule certitude, j’ai envie de rester le plus longtemps possible dans ce nouveau projet ».

Notamment en se montrant plus décisif que les six roses plantées en championnat. Un chiffre certes bas mais qui lui permet de finir dans la peau du meilleur buteur des Rouches. « Cela reste anecdotique à mes yeux, car ces buts ne nous ont pas permis de terminer plus haut dans le classement. C’est important de marquer mais si cela ne débouche sur rien, la satisfaction se veut forcément moins intense. Tout ce qui compte, c’est de rapidement tourner le bouton et d’avancer. Chaque élément a commis des erreurs, c’est donc en équipe que nous devrons travailler. De mon côté, je vais continuer à faire comme d’habitude, en m’efforçant d’être là quand on me fait confiance. Les semaines qui viennent vont être difficiles car ce n’est pas marrant de s’entraîner sans vivre des matches à enjeu. Mais nous devons passer par là, sans perdre de temps. Nous en avons déjà suffisamment gaspillé… »