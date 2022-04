Kompany après la qualification d’Anderlecht pour les PO1: «On a le droit de fêter ça comme un titre»

Vincent Kompany a longtemps célébré la qualification pour les PO1 avec les supporters mauves présents à Courtrai. Il sait que le moment était extrêmement important pour l’avenir du Sporting.

Vincent Kompany, on vous avait rarement vu aussi soulagé et heureux que ce dimanche, au coup de sifflet final…

Cette qualification pour les play-offs 1 est super importante pour le club. Nous devons absolument en profiter et la fêter. Je veux d’ailleurs que mes joueurs célèbrent ce moment. Il y a assez de choses graves et tristes qui se passent actuellement dans le monde. Ce ticket pour les PO1, c’est une très belle performance. N’oublions pas qu’Anderlecht n’a plus du tout les mêmes moyens qu’à l’époque où j’y étais encore joueur. Alors, oui, nous sommes très heureux aujourd’hui. Je sais que ça peut paraitre atypique de fêter cette qualification comme un titre, mais ce fut tellement compliqué ces dernières années ! Cela dit, dès ce lundi, nous allons nous remettre au travail pour préparer notre finale de Coupe. Et, même si nous gagnons la finale, nous bosserons ensuite encore plus dur pour le premier match des play-offs.