Elections 2022: l’abstention évite les niveaux records de 2002

On pensait qu’elle frôlerait les 30 %. Il n’en a rien été. Un quart des Français ne se sont pas déplacés pour aller voter. Un phénomène en progression, mais qui ne dépasse pas le record du 21 avril 2002.

Elle n’est pas le premier parti de France, comme on l’avait un temps cru. Un quart des électeurs français ne se sont pas déplacés pour ce premier tour de la présidentielle : l’abstention s’élèverait entre 24 et 26,5 %. Et elle progresse par rapport à 2017 (22,2 %). Sans compter le vote blanc, des électeurs qui ont glissé un bulletin vierge dans leur enveloppe, ou qui l’ont laissée vide. La tendance est lourde, scrutin après scrutin.

Mais les craintes les plus profondes ont été évitées : le record du 21 avril 2002 (et ses 28,4 %) a été évité. Et la participation est meilleure qu’aux dernières élections – les régionales de 2021 – où un tiers des Français ne s’étaient pas déplacés. A chaque élection ses dynamiques propres.