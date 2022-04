Christophe Rousset: rare élégance et franche gaîté

En 2004, Christophe Rousset découvre sur e-Bay un manuscrit à acheter de pièces pour clavecin du XVIIe siècle. Il s’en porte acquéreur et découvre alors qu’il s’agit d’un manuscrit de clavecin de Madame Théobon, une femme cultivée qui fut la maîtresse de Louis XIV et termina sa vie près de la Princesse Palatine. Le manuscrit propose 80 entrées : préludes inédits, pièces de genre de d’Anglebert ou Champion de Chambonnières ou transcriptions d’airs ou de danses de Lully. Le tout sous la forme de pièces courtes (à la seule exception des « Folies d’Espagne ») d’une rare élégance et d’une franche gaîté. Rousset (et nous à sa suite) prend un plaisir fou à évoquer ce monde du plaisir que rien ne vient affadir. Un régal.

