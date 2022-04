Emmanuel Macron: «Rien n’est joué et le débat que nous aurons dans les quinze jours à venir sera décisif»

Le président de la République est donné légèrement favori dans les sondages pour le second tour.

Emmanuel Macron a appelé dimanche, à l’issue du premier tour de la présidentielle, à fonder au-delà des « différences » « un grand mouvement politique d’unité et d’action » et dit vouloir « tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France ».

« J’appelle tous ceux qui depuis six ans et jusqu’à ce soir se sont engagés pour travailler à mes côtés à transcender leurs différences pour se rassembler en un grand mouvement politique d’unité et d’action pour notre pays », a-t-il déclaré depuis son QG électoral, en présence de plusieurs figures de la macronie, dont le Premier ministre Jean Castex.