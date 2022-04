Olivier Latry: un haut niveau d’excellence

Cotitulaire du Cavaillé-Coll de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry est toujours privé de son instrument mais DG a eu la bonne idée de rassembler en un coffret tout son legs sur ce monumental instrument. Point fort de cette édition, l’incomparable intégrale de l’œuvre d’orgue de Messiaen, réconciliant à ce niveau d’excellence les jeux de rythmes et de couleurs avec l’aspiration religieuse du musicien. Mais la fête se poursuit ailleurs : un remarquable récital César Franck et deux disques de transcriptions lors des fameux concerts de minuit. En bonus, le concerto d’Escaich et « Debout sur le soleil », une pièce colorée de Florentz.

DG, un coffret de CD