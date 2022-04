Présidentielle 2022: chez Marine Le Pen, les militants veulent y croire

Au Rassemblement national, on a espéré, pendant quelques heures, à un résultat plus serré. Et on mise sur un vote « anti-Macron ».

Ils ont beau s’être rués, devant la masse de caméras, pour entonner, avant 20 heures, « On a gagné », et, après, « On va gagner », l’enthousiasme, au Rassemblement national, s’est quelque peu émoussé au fil des heures. En fin d’après-midi, les militants, cadres et élus conviés à la soirée électorale, se berçaient encore de l’espoir, distillé par les rumeurs et quelques derniers sondages, d’un coude-à-coude final, voire, chez les plus optimistes, d’une première place. Et de voir dans ces bouteilles de champagne, étiquetées « Marine Présidente 2022 », un signe de plus que, cette fois, leur candidate avait toutes ses chances.