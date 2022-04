Macron-Le Pen: une même affiche, mais plus du tout le même duel

2017-2022 : rien ne sera plus pareil. La nouvelle confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’annonce beaucoup plus incertaine qu’il y a cinq ans. « La candidate du RN s’est chiraquisée », selon le sondeur Frédéric Dabi.

Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. La même affiche qu’en 2017. Celle dont les Français ne voulaient pourtant plus. Au terme du premier tour qui a vu dimanche soir le président sortant virer en tête avec 27,6 % des voix, talonné par la candidate du RN avec 23 %, ce n’est pourtant pas un « remake » d’il y a cinq ans qui se profile pour les quinze prochains jours. Car rien n’est plus pareil.

En 2017, à peine qualifié pour le duel final, Emmanuel Macron se rendait à la Rotonde, une brasserie de Montparnasse, pour retrouver ses soutiens. Une ambiance de fête prématurée qui lui sera d’ailleurs beaucoup reprochée. Il n’y avait déjà plus de suspense. Il était sûr et certain de remporter le match contre l’extrême droite. Il n’allait pas se tromper : deux semaines plus tard, il arracherait la victoire à 66 % contre 34. Mais cette fois ?