Présidentielle 2022: les partisans de Macron, soulagés, croisent les doigts

On va l’avoir. On doit l’avoir. On l’aura. » Il est 19h59, Solène, 32 ans, enseignante se mord le pouce comme une élève à son premier examen. Après deux heures d’attente, l’écran géant du QG de Macron à la porte de Versailles vient de s’illuminer. France 2 annonce Macron en tête. Un immense cri monte du cœur de la salle, Solène reste silencieuse une seconde, comme surprise, puis l’alimente à toute voix et couvre, avec les centaines des macroniens, le son pourtant pétaradant de la télévision.