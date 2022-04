Standard: une dernière sortie à l’image de la saison

Sans la moindre surprise tant il était évident que son équipe, complètement démobilisée et malgré les beaux discours plus du tout concernée par les événements, ne pourrait pas offrir à Saint-Trond une réplique digne de ce nom, le Standard a subi dimanche soir au Stayen, où il ne s’est plus imposé depuis 2007, sa seizième ( !) défaite de la saison. La dernière d’une saison catastrophique sur tous les plans, ponctuée par une quatorzième place au classement, mais aussi une moyenne de 35,3 % des points et de moins d’un but inscrit par match (0,94 %), pour 9 maigres succès remportés depuis l’ouverture du championnat, le 23 juillet 2021. Une misère !