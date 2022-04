Hockey: qui accompagnera le Léo et le Watducks en playoffs?

Dragons – Gantoise : 2-3. Les champions en titre devaient s’imposer obligatoirement face à la Gantoise pour continuer à rêver à une éventuelle place dans le Top 4. Mais les Flandriens avaient également besoin des 3 unités pour garder leur 4e place au classement général à l’issue de cette 21e et avant-dernière journée de championnat en Division d’honneur. L’entame des débats était plaisant et les 2 équipes démontraient leurs intentions de prendre l’initiative. Mais c’est finalement à la 52e minute qu’Henri Raes reprenait un centre parfait de Simon Gougnard pour placer les Anversois au commandement de la partie. Et 60 secondes plus tard, les supporters locaux pouvaient exulter lorsque Nicolas Della Torre doublait l’avance des siens sur stroke. Mais comme à son habitude, le Dragons, privé comme dimanche dernier de Florent van Aubel (commotion cérébrale), manquait de rigueur sur la remise en jeu et Gand revenait dans la partie sur la remise en jeu. Un coup-franc rapidement joué par Antoine Kina était dévié subtilement par Guillaume Hellin au fond des filets. A la 57e minute, sur le 7e penalty visiteur, le capitaine gantois, Antoine Kina, égalisait même méritoirement. Et 3 minutes plus tard, Martin Ferreiro partait en contre-attaque et offrait la victoire aux Flandriens (2-3). Une 9e défaite qui met un terme aux espoirs de qualification pour les playoffs des Anversois. Une première depuis 2009 ! La Gantoise, de son côté, conserve la quatrième place au classement et devra s’imposer, au Racing, dans 15 jours, pour valider son ticket pour les demi-finales.

Léopold – Antwerp : 5-1. Pour conserver leur première place au classement et surtout empocher le premier ticket EHL pour la saison prochaine, les Bruxellois, qui fêtaient le retour de Romain Henet dans les buts, devaient prendre les 3 points face à l’Antwerp, l’un des 2 descendants, privés de 4 de ses cadres blessés (Nicholas Budgeon, Taine Paton et les frères, Niels et Pieter Van Straaten). Mais c’est en seconde période que les Ucclois ont réussi à faire le break avec des buts de Tom Boon (39e, 58e et 61e), Gaspard Baumgarten (49e) et Arthur Verdussen (56e). Milan Van Baal sauvait l’honneur pour les visiteurs à 7 minutes du terme des débats. Le duel face au Dragons, lors de l’ultime journée de championnat, sera donc capital pour décrocher le ticket européen.