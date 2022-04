Seraing est prêt pour les barrages

M. Denil ne sera décidément jamais l’ami des Sérésiens. L’arbitre de la rencontre s’est une nouvelle fois distingué ce dimanche. Tout le monde au Pairay se souvient encore de sa terrible erreur face à l’Antwerp, il y a quelques semaines. Il n’avait alors pas accordé un penalty flagrant aux Métallos. Bourde d’ailleurs reconnue par la suite. Il a une nouvelle fois influencé l’issue du match, face à Genk cette fois, lorsqu’il a brandi la carte rouge à Yves Dabila pour une faute sur Paul Onuachu. L’accrochage eut lieu et méritait d’être sanctionné. Mais certainement pas d’une exclusion. L’attaquant limbourgeois ne filait pas droit sur le but. Une nouvelle fois, M. Denil n’a rien voulu entendre et a plongé Seraing dans la difficulté. « Le tournant du match est cette exclusion », estime Jean-Louis Garcia. « Elle est sévère ! J’ai revu les images. Je ne veux pas polémiquer car le résultat de la rencontre n’est pas important pour nous.