L’écart reste très serré entre Mélenchon et Le Pen

Mais auparavant, vers 23H00 au Cirque d’hiver à Paris, les militants et les cadres, qui avaient jusque-là accepté l’élimination en insistant sur l’aspect positif du gros score, ont basculé en voyant une estimation ramenant l’écart avec Marine Le Pen à 0,7 point. « Et si… et si ? » était sur toutes les lèvres et Manuel Bompard, qui n’y croyait d’abord pas, est venu expliquer à quelques journalistes qu’il ne pouvait désormais pas certifier à 100 % que les choses étaient jouées.

A 20H00, quand le score de leur champion s’est affiché, autour de 20 % des voix, une clameur de joie a résonné parmi les dizaines de militants et personnalités réunies au Cirque d’hiver. « On est content », a lâché immédiatement une militante, visiblement soulagée.

Après quelques minutes, plusieurs militants ont subi un contre-coup. Certains s’enlaçaient, les yeux embués de larmes. Pierre-Dahomey Néhémy, 35 ans, réconfortait une amie en pleurs. « J’espérais qu’il serait au deuxième tour. L’écologie et la justice sociale ne seront pas au second tour des élections. Les gens sont tristes », a-t-il confié à l’AFP.

Jean-Luc Mélenchon n’a, en l’état du dépouillement, pas pu rassembler avec la même ampleur que son mentor François Mitterrand qui, lui, avait gagné à son troisième essai.

Pourtant, les dernières semaines, et en particulier la toute dernière, ont vu de nombreux sympathisants, militants et personnalités de gauche annoncer publiquement qu’ils voteraient Jean-Luc Mélenchon pour tenter d’éliminer Marine Le Pen.

La marche s’est avérée trop haute, la candidate du Rassemblement national ayant connu une dynamique similaire à l’Insoumis, en étant partie de plus haut.

Jean-Luc Mélenchon a pris la parole plus tôt et de meilleure humeur qu’en 2017, devant des militants survoltés. Il a reconduit la même position : une consultation auprès de ses 320.000 parrains citoyens en ligne pour savoir s’il fallait voter Emmanuel Macron ou blanc au second tour. « Vous ne devez pas donner une voix à Marine Le Pen », a-t-il répété plusieurs fois.

Le tribun, qui a promis avant l’élection qu’il ne se représenterait pas en 2027, a déclaré : « Une nouvelle page du combat s’ouvre, nous l’aborderons avec la fierté du travail accompli ». Il s’est adressé aux jeunes : « C’est pas loin. Faites mieux ».