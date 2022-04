Les résultats ne sont pas encore définitifs, 500.00 voix d’écart entre Le Pen et Mélenchon

Le match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen devrait bien avoir lieu, mais est plus incertain qu’en 2017. Jean-Luc Mélenchon domine une gauche plus que jamais éclatée et le LR joue désormais sa survie, expliquent les politologues.

Ces résultats ne sont toutefois pas définitifs alors que l’écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se resserre.

Marine Le Pen est à 23,41 %, tandis que Jean-Luc Mélenchon est à 21,95 %. A 6h45 ce lundi, ils étaient à 500.000 voix d’écart.