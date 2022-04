Présidentielle 2022: «match retour» Macron-Le Pen, la presse française désabusée

« C’est reparti pour un tour. » La presse de lundi s’appesantit sans grand enthousiasme sur la réédition de l’affiche de 2017 pour le second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sur fond d’amertume française.

Comme on disait autrefois aux enfants, la surprise, c’est qu’il n’y a pas de surprise ! Le match Macron-Le Pen, ce match retour dont, paraît-il, les Français ne voulaient pas, aura bien lieu, assène Alexis Brézet dans Le Figaro .

La surprise aurait été sans doute que Jean-Luc Mélenchon, donné initialement troisième et qui avait lui-même fait part de sa « déception », finisse par doubler Marine Le Pen en raison du comptage tardif du vote urbain, et cela a retardé nuitamment la publication de certaines Unes de journaux. Un coup de théâtre qui ne s’est finalement pas produit.

« Match retour », donc, c’est le titre du Télégramme et celui du Parisien/Aujourd’hui en France , agrémenté d’un « avantage Macron », comme pour un favori au football.

Plusieurs journaux annoncent sobrement en Une le mano a mano, illustré de l’effigie des deux finalistes : c’est « L’affrontement » ( Nord éclair ), « La confrontation » ( La Croix ) de deux candidats « De nouveau face à face » ( Sud Ouest ), « Le duel » ( Les Echos, L’Est Républicain ) ou « nouveau duel » ( Le Figaro ), voire « Le duel des valeurs » ( Midi Libre ).

« Clivage dangereux »

« Même affiche, autre duel », nuance toutefois La Voix du Nord en Une, ou « On prend les mêmes… », grince Corse Matin . Ci et là perce le désarroi de la population, tel que perçu par les éditorialistes.

« La disruption et le social-populisme se retrouvent face à face à l’issue d’un premier tour (presque) couru d’avance et d’une campagne atone, voire aphone. Comme si rien ne s’était passé pendant le quinquennat marqué par les événements les plus inquiétants que le pays ait connu depuis des décennies », s’alarme ainsi Sophie Leclanché dans La Montagne .

« Le clivage dangereux qui s’est installé lors de la dernière présidentielle se confirme », pointe Jérôme Chapuis dans La Croix , « comme si la France, longtemps ambidextre, se découvrait bipolaire », prolonge Jean-Pierre Dorian dans Sud Ouest.

Ou alors coupée en quatre, et difficile de « digérer ce quatre-quarts », composé des parts « abstentionnisme, extrême droite, gauche radicale et centrisme de droite et de gauche », grimace Laurent Bodin ( L’Alsace ), nouvelle recette qui remplace un « ancien monde lessivé », comme Sébastien Georges titre son édito dans L’Est Républicain . « Duel inchangé dans un paysage bouleversé », résume en Une La Marseillaise .

Principales victimes de ce « demi-siècle de politique française effacé » selon la formule de Nicolas Beytout ( L’Opinion ) : le Parti socialiste et Les Républicains, « canards sans tête capables de courir encore quelques mètres avant de s’apercevoir qu’ils sont morts » (Stéphane Vernay, Ouest-France ).