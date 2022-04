Présidentielle 2022: Ségolène Royal fustige les candidats qui ont éliminé Jean-Luc Mélenchon: «Honte à eux»

« Jean-Luc Mélenchon a fait honneur à la belle politique par sa campagne et son discours », écrit l’ancienne ministre dans un tweet. Elle tacle ensuite les candidats de gauche, Yannick Jadot (EELV), Fabien Roussel (Parti communiste) et Anne Hidalgo (PS). « (Ils sont) en dessous des 5 % appellent au barrage à Marine Le Pen? Ils pouvaient le faire par l’union en se retirant. Honte à eux, à leur égo. “Des nains” aurait dit François Mitterrand. ».

Alors que les votes du premier tour de ce dimanche terminent d’être dépouillés, annonçant un nouveau duel Macron-Le Pen au second tour, Jean-Luc Mélenchon rate d’une courte tête la marche du second tour, malgré la mobilisation du « vote utile ». A quelques 500.000 voix de Marine Le Pen, il inscrit un meilleur score qu’en 2017. Ségolène Royal, qui applaudit ce résultat, dénonce le manque de clairvoyance des autres candidats de gauche. C’est ce que nous rapporte la Dernière Heure .

Ségolène Royal a réitéré ce message au micro de BFMTV. Invitée de la matinale, elle a souligné qu’Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Yannick Jadot avaient obtenu moins de 5 % au premier tour. « Leur frais de campagne ne seront même pas remboursés. Aujourd'hui ils se seraient retirés on aurait Jean-Luc Mélenchon au second tour », affirme-t-elle. Elle pointe un manque de « sens du devoir », car « quand on est candidat à une élection présidentielle pour un courant politique, on est au service de cette histoire, ce n'est pas l'histoire qui est au service de votre petit égo ».