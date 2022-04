A Shanghai, un nouveau confinement très rude provoque des scènes de chaos

Les scènes de chaos continuent de surgir de Shanghai, confiné depuis deux semaines désormais. Sur les réseaux sociaux, les habitants font part de leur frustration et de leur colère face aux mesures drastiques prises par les autorités locales. Une vidéo montre des habitants en train de piller un supermarché dans un quartier de Shanghai. Sur d’autres images, on peut voir des riverains réclamer l’envoi de vivres. La nourriture est devenue la première préoccupation des 26 millions d’habitants de la métropole. Les supermarchés sont majoritairement fermés tandis que le nombre de chauffeurs livreurs s’est réduit comme peau de chagrin devant les mesures de confinement prises par la municipalité. Résultat, les habitants coincés chez eux essaient par tous les moyens de se faire livrer de la nourriture ou de l’eau minérale, celle du robinet n’étant pas potable en Chine. « Les commandes ne se font qu’à 6 h mais le site en ligne est rapidement saturé, je n’ai jamais pu me faire livrer quoi que ce soit.