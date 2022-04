Erika Vlieghe dresse le bilan du Gems: «Vous ne pouvez pas prétendre suivre les scientifiques alors que ce n’est pas le cas»

L’infectiologue Erika Vlieghe a été à la tête du Gems pendant un an et demi. Alors que le groupe d’experts est maintenant dissous, Mme Vlieghe revient son expérience, notamment sur ses relations avec le monde politique.

Dans une interview accordée au Standaard, Erika Vlieghe a partagé ses impressions après un an et demi à la présidence du Gems, ce groupe d’experts qui conseillait les politiques dans la gestion de la crise sanitaire. L’infectiologue est notamment revenue sur sa presque démission, lorsque le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA) a erronément laissé paraître qu’une des mesures prises était conforme à l’avis du Gems. « En tant que décideur politique, vous ne pouvez pas prétendre suivre les scientifiques alors que ce n’est pas le cas. », affirme-t-elle.

Elle souligne la différence de discours entre les politiques et les scientifiques. « Je comprends que les politiques aient besoin de messages clairs, mais nous ne pouvions pas toujours les fournir. Nos conseils étaient basés sur les informations que nous avions à ce moment-là, et cela pouvait toujours changer un jour plus tard ».