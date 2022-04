Affaire Kinder: le parquet ouvre une enquête sur l’usine Ferrero à Arlon

Le parquet de Luxembourg nous a confirmé qu’il ouvrait une enquête sur l’entreprise italienne Ferrero, qui est célèbre pour les marques Nutella, Kinder et Tic-Tac. « Nous sommes en train de collecter des informations », a annoncé la substitute du Procureur du Roi du Luxembourg, Anne-Sophie Guilmot. « Le procès-verbal est en cours de rédaction. Plus d’informations seront données en fin de semaine », a-t-elle précisé.

Pour rappel, l’affaire a démarré lorsque l’Afsca a eu vent, via notamment les autorités sanitaires britanniques, d’un rapport de cause à effet, certain depuis fin mars, entre la consommation d’œufs en chocolat Kinder produits à Arlon et une centaine de cas de salmonellose touchant des enfants à travers l’Europe ces dernières semaines. Dans un premier temps très – voire trop – discret, le chocolatier a fini par avouer publiquement un lien entre la souche de ces pathologies et celle d’un incident bactérien survenu sur son site d’Arlon le 15 décembre dernier. Ferrero assure avoir pris toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun des produits contaminés via un filtre à matières premières ne sorte de l’usine. Pourtant des enfants sont tombés malades.