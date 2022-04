Présidentielle 2022: les électeurs nous ont offert, de peu, une dernière chance de restaurer la démocratie

C’est comme si, en Belgique, les socialistes, les libéraux et les démocrates-chrétiens s’étaient effondrés en même temps ; comme si, en Grande-Bretagne, conservateurs et travaillistes avaient soudain été rayés de la carte ; comme si, aux Etats-Unis, républicains et démocrates disparaissaient du paysage.

Qu’est-ce qu’un séisme ? C’est, sous l’effet de brutales secousses, un radical bouleversement de l’environnement, les couches inférieures du terrain submergeant les couches supérieures. Or, à l’issue de l’élection présidentielle française, c’est la gauche social-démocrate qui disparaît, c’est la droite conservatrice libérale qui s’évanouit et c’est l’écologie politique qui met quasiment la clé sous la porte. Tous les piliers qui portaient traditionnellement notre vie politique se sont effondrés en même temps. Et qui prend l’ascendant ? Un néo-centrisme de six ans d’âge, un national populisme et un néo-bolchevisme.