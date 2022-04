Fabriquer demain de ses petites (ou grandes) mains

L’éco-festival Demain s’ouvrira avec une des trois balades sonores co-construites par des associations locales et des citoyens montois. Mercredi dernier, dans la Maison du projet, jeunes et moins jeunes créaient les accessoires de ces marches thématiques.

Les balades sonores étaient dans les petits papiers des organisateurs de l’éco-festival Demain depuis longtemps, mais elles n’avaient pu être mises sur pied pour cause du covid. « C’est un des projets les plus fédérateurs », souligne Hélène Fraigneux, médiatrice culturelle sur Mars (Mons arts de la scène). « Nous avons commencé par un large brainstorming avec les énergies locales pour déterminer les thématiques de ces marches, à la fois poétiques et politiques, qui entraîneront le public à la découverte du territoire. Trois fils rouges ont émergé de nos cogitations. Il y a d’abord le vêtement de demain, dans toutes ses dimensions, des procédés de sa fabrication aux conditions de travail des personnes qui le confectionnent, en passant par sa dimension identitaire et politique. La deuxième balade interrogera le manque de mixité et de diversité de certains quartiers et endroits peu fréquentés. Il y sera question de faire de la “réparation sociale” par le biais de berceuses.