Guerre en Ukraine: l’armée ukrainienne se prépare à «une ultime bataille» dans le port assiégé de Marioupol

« Aujourd’hui sera probablement l’ultime bataille car nos munitions s’épuisent. (…) Ce sera la mort pour certains d’entre nous et la captivité pour les autres », a écrit sur Facebook la 36e brigade de la marine nationale, qui fait partie des forces armées ukrainiennes.

L’armée ukrainienne a dit lundi se préparer à « une ultime bataille » dans le port dévasté de Marioupol, dans le sud-est du pays, assiégé par l’armée russe depuis plus de 40 jours.

«Nous sommes en train de disparaître lentement», ajoute le communiqué. «Nous ne savons pas ce qu’il va se passer, mais nous vous demandons vraiment de vous souvenir (de nous) avec un mot gentil», a demandé la brigade «aux Ukrainiens».

«Pendant plus d’un mois, nous avons combattu sans réapprovisionnement en munitions, sans nourriture, sans eau», faisant «le possible et l’impossible», a encore dit cette unité.

Environ «la moitié» des membres de cette brigade sont blessés, selon le communiqué.

Neuf couloirs humanitaires pour l’est de l’Ukraine

Neuf corridors seront ouverts lundi dans l’est de l’Ukraine pour permettre aux civils de quitter les villes assiégées. Un couloir sera ainsi établi pour les véhicules civils depuis la ville portuaire de Marioupol en direction de Zaporojié, rapporte lundi la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk sur Telegram.

Des corridors pour les voitures particulières seront également mis en place depuis Berdiansk et deux autres villes de la région tandis que cinq autres couloirs relieront la région de Lougansk en direction de la ville de Bakhmout, poursuit la vice-Première ministre.