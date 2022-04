C’est La Monnaie, où il devait créer une nouvelle œuvre la saison prochaine, qui vient d’annoncer l’information : le compositeur belge Philippe Boesmans est décédé dans la nuit de dimanche à lundi après une courte maladie.

« Nous voulons nous souvenir de Philippe pour son humanisme, son humour et sa générosité », déclare Peter de Caluwe, directeur général de l’institution bruxelloise. « Il était un invité de choix dans notre Théâtre et l’un des piliers essentiels de notre maison. Sa contribution artistique à la Monnaie et au monde de l’opéra contemporain est inestimable. Trois directeurs successifs de la Monnaie ont pu compter sur ses commentaires constructifs concernant la programmation de notre institution, pour laquelle il a fait des suggestions originales à plusieurs reprises. Son opinion comptait, et elle nous manquera beaucoup. »