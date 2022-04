Theate, Sambi Lokonga, Vranckx et Onana parmi les «rookies» les mieux cotés des cinq grands championnats

Arthur Theate (Bologne), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Aster Vranckx (Wolfsbourg) et Amadou Onana (Lille) font forte impression cette saison.

Si la génération dite « dorée » des Diables rouges se rapproche de la sortie, la Belgique pourra compter, ensuite, sur des joueurs loin d’être dénués de talents. Certains – comme Arthur Theate, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere et Yari Verschaeren – ont déjà franchi le pas des A. Et ce rajeunissement ne devrait pas s’arrêter là, puisque pas mal d’espoirs sont placés dans la catégorie U21 de Jacky Mathijssen. D’autant que les Diablotins ont, il y a deux semaines, validé leur ticket pour l’Euro Espoirs 2023.

Pour appuyer le propos, l’observatoire du football CIES a publié ce lundi un tableau reprenant 50 joueurs de moins de 23 ans, évoluant pour la première saison au sein des cinq grands championnats européens, avec les plus hautes valeurs estimées. Bien que ce classement « particulier » soit emmené par un duo de Leipzig (Josko Gvardiol et Dominik Szoboszlai), on retrouve plusieurs jeunes éléments belges qui ont cette saison atteint un nouveau cap dans leur carrière.