Un ancien numéro 1 mondial tacle violemment Novak Djokovic

La saison 2022 de Novak Djokovic restera, quoi qu’il arrive, ô combien particulière. Le Serbe prend part seulement à son deuxième tournoi depuis le début de l’année puis qu’il a été, rappelons-le, écarté de nombreuses épreuves en raison de sa position par rapport à la vaccination. L’intéressé espère être quitte de cette période compliquée, lui qui revient sur les cours à l’occasion du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Même si le Serbe veut à présent se concentrer sur son tennis pour revenir en forme dans l’optique de Roland-Garros, il a été rattrapé par… le Covid-19. Ou, du moins, par Marcelo Rios (46 ans), un ancien numéro 1 mondial. Le joueur chilien n’a en effet pas été très tendre avec Novak Djokovic. « C’est un gros idiot, il va perdre sa carrière et il ne sera pas le meilleur joueur de l’histoire à cause d’un vaccin », a affirmé Rios dans le quotidien « La Tercera ». « Je pensais la même chose que lui, mais j’ai commencé à voyager et je devais le prendre. Avant, on pouvait peut-être penser ça, mais il va tout foutre en l’air parce que c’est un idiot. Je ne sais pas quelle en est la raison, mais si vous jouez pour être le meilleur de l’histoire et que vous allez foutre en l’air votre carrière pour quelques vaccins, vous devez être le roi des cons. Je pense qu’au début, c’était par peur, mais maintenant il est trop arrogant. »