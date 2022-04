Pénurie alimentaire: voici le plan du gouvernement pour informer le consommateur des changements

Les autorités belges ont élaboré un plan d’action pour assurer la bonne information des consommateurs quant aux ingrédients de substitution qui pourraient être utilisés dans différents produits de consommation courante à la suite des pénuries provoquées par le conflit en Ukraine.

Face au manque d’huile de tournesol notamment, l’industrie agroalimentaire est contrainte aujourd’hui d’utiliser différents ingrédients de substitution. Or, les étiquettes et emballages des produits alimentaires étant généralement produits des mois à l’avance, ceux-ci ne pourront pas toujours mentionner les nouveaux ingrédients utilisés. Pour y remédier, les autorités ont approuvé une série de mesures temporaires pour garantir la sécurité alimentaire et assurer malgré tout une bonne information des consommateurs.