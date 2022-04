L’armée ukrainienne s’attend à une offensive russe dans l’est «très prochainement» Les forces ukrainiennes craignent une offensive russe dans l’est. Marioupol menace de tomber.

Des soldats pro-Russes dans les rues dévastées de Marioupol. - Reuters.

Par AFP Publié le 11/04/2022 à 14:57 Temps de lecture: 3 min

Les forces ukrainiennes ont dit lundi se préparer à la chute de Marioupol, port stratégique du sud-est assiégé depuis plus de 40 jours par l’armée russe et largement détruit, et fortifient leurs positions dans l’est dans l’attente d’une offensive imminente de Moscou. « Selon nos informations, l’ennemi a presque terminé sa préparation pour un assaut sur l’est. L’attaque aura lieu très prochainement », a averti le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandre Motouzianik.

Parallèlement, Marioupol a de plus en plus de mal à tenir. « Aujourd’hui sera probablement l’ultime bataille » à Marioupol « car nos munitions s’épuisent », a écrit lundi sur Facebook la 36e brigade de la marine nationale des forces armées ukrainiennes, qui combat dans cette ville. Les Russes font depuis des semaines le siège de Marioupol, dont la prise leur permettrait de consolider leurs gains territoriaux sur la bande côtière le long de la mer d’Azov en reliant les régions du Donbass à la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014. À lire aussi Guerre en Ukraine: Borodyanka, le calvaire d’une ville écrasée par les airs « Ce sera la mort pour certains d’entre nous et la captivité pour les autres. Nous ne savons pas ce qu’il va se passer, mais nous vous demandons vraiment de vous souvenir (de nous) avec un mot gentil », a demandé la 36e brigade aux Ukrainiens. « Pendant plus d’un mois, nous avons combattu sans réapprovisionnement en munitions, sans nourriture, sans eau », faisant « le possible et l’impossible », a ajouté cette unité, précisant que « la moitié » de ses membres sont blessés. « Je suis le premier à trouver la force de dire » que les forces ukrainiennes ne peuvent pas libérer Marioupol, « c’est désormais impossible militairement », avait déclaré dimanche soir sur Youtube Oleksiï Arestovitch, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. S’adressant lundi à l’Assemblée nationale de Corée du Sud par visioconférence, M. Zelensky a affirmé que la Russie avait « complètement détruit » Marioupol, et dit redouter que des « dizaines de milliers de personnes » y aient péri. « C’était une ville d’un demi-million d’habitants. Les occupants l’ont assiégée et n’ont même pas permis d’y acheminer l’eau et les vivres. Les Russes (…) l’ont réduite en cendres ». Il a accusé la Russie de vouloir faire de cette ville martyre « un exemple », appelant la Corée du Sud à aider son pays en lui fournissant des équipements militaires, « des avions aux tanks ».