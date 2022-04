Guerre en Ukraine : la grosse galère des villages de conteneurs pour les réfugiés en Belgique

Clairement pas la météo idéale pour une visite de chantier. Il pleut et vente sur Malines aussi fort qu’au bout d’un brise-lames. On entend à peine notre guide, Patrick Prencen (Groen), 1er échevin en charge des travaux publics et bourgmestre faisant fonction, le temps des vacances de Pâques. « C’est sûr que pour l’instant, ça ne donne pas trop envie. » On pensait trouver un village de conteneurs prêt à accueillir jusqu’à 650 réfugiés ukrainiens dès cette semaine, comme cela avait été annoncé par le gouvernement flamand mi-mars. Mais rien ou presque n’est prêt. La réalité du terrain s’est heurtée aux belles promesses politiques.