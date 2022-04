Présidentielle 2022: les jeunes ont voté Mélenchon, les retraités Macron Pour le second tour, Marine Le Pen serait majoritaire chez les moins de 35 ans, tandis qu’Emmanuel Macron s’imposerait chez les électeurs plus âgés.

Jean-Luc Mélenchon est en retrait dans les résultats de vote chez les Français âgés de plus de 34 ans. - Photo News.

Par Belga Publié le 11/04/2022 à 15:21 Temps de lecture: 2 min

Les jeunes électeurs ont voté principalement pour l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour ce dimanche, tandis que les retraités ont soutenu le président sortant Emmanuel Macron, Marine Le Pen l’emportant dans les tranches d’âge entre 25 et 49 ans, indiquent les instituts de sondage. Plus d’un tiers (34,8 % à 36 %) des jeunes entre 18 et 24 ans ont choisi de voter Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour, suivi par Emmanuel Macron (21-24,3 %) et Marine Le Pen (18 %), indiquent les analyses sociologiques réalisées par l’institut Harris Interactive pour CNews et Europe 1 et par l’Ifop pour TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio.

A l’inverse, Emmanuel Macron arrive en tête chez les 65 ans et plus, avec 37,5 % à 39 % des voix, loin devant la candidate du Rassemblement national, autour de 18 %, et de la France insoumise (11,3 %-13 %). Chez les 50-64 ans, le président sortant se situe entre 25 % et 28,1 %, au coude à coude avec la candidate RN (26 %-27 %), devant l’Insoumis (18,2 %-21 %). À lire aussi Vincent de Coorebyter: «Emmanuel Macron est dans une situation moins favorable qu’en 2017» Pour sa part, Marine Le Pen arrive en tête avec 24 %-30 % chez les 25-34 ans, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon (27,8 %-30 %), ainsi que chez les 35-49 ans avec 28,8 %-29 %. La tranche des 25-34 ans est celle qui soutient le moins Emmanuel Macron (19,3 %-21 %), mais il remonte chez les 35-49 ans (22 %-26,6 %).