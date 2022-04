Emmanuel Macron: «Marine Le Pen ne sera pas la présidente de tous les Français»

Arrivé à Denain un peu après 12h, Emmanuel Macron a d’abord pris le temps de discuter avec certains citoyens venus à sa rencontre. « Il faut rassurer les gens avec des engagements de fond. Mais les réponses de fond, elles prennent du temps. », a-t-il répondu à un homme, inquiet pour l’avenir de ses enfants.

Selon la journaliste de la Voix du Nord présente sur place, le président sortant répond « sans détours » aux questions diverses des Denaisiens. La foule est partagée entre soutien et rejet du président. Attaqué pour son absence aux débats, Emmanuel Macron s’est défendu.« Aucun président sortant ne l’avait fait », a-t-il déclaré. Tout en assurant qu’il en sera autrement pour le deuxième tour. « C’est projet contre projet. Là il y aura un débat ».

Parmi les sujets abordés avec la foule venue à sa rencontre, les retraites avaient la part belle. Le candidat de LREM se voulait pédagogue à ce sujet. « Il faut se battre contre le chômage pour qu’il y ait plus d’actifs qui financent notre système, et il faut travailler un peu plus longtemps pour pouvoir payer nos retraités », a déclaré Macron. Il en a profité pour faire une pique à son opposante, Marine Le Pen. « Comme elle ne propose aucune réforme, elle ne finance pas ce système. »

À lire aussi Vincent de Coorebyter: «Emmanuel Macron est dans une situation moins favorable qu’en 2017»

Après 1h45 de rencontres avec les citoyens, Emmanuel Macron est finalement entré dans la mairie. Une pancarte a alors été brandie devant le bâtiment, avec inscrit « Retraite universelle. Pas pour le président, rentier à vie avec notre argent ».

Macron, prêt à « enrichir » et « compléter » son projet

Emmanuel Macron a finalement improvisé un point presse. « Je suis président de tous les Français », affirme-t-il. Selon lui, Marine Le Pen ne « sera pas la présidente de tous les Français ». « Je veux être le candidat qui parle à toutes les Françaises et tous les Français (…) Je veux convaincre nos compatriotes qui ont voté pour le Front national ou se sont abstenus de venir me rejoindre », poursuit-il.

À lire aussi Elections 2022: l’abstention évite les niveaux records de 2002

Emmanuel Macron, décidé à « convaincre » ceux qui n’ont pas voté pour lui, s’est dit prêt lundi à « enrichir » et « compléter » son projet, précisant qu’il comptait discuter très vite avec les leaders des partis qui ont appelé à voter pour lui. « Je ne veux pas faire comme si de rien n’était, j’ai entendu le message de ceux qui ont exprimé des voix extrêmes, y compris ceux qui ont voté pour Mme Le Pen. Je sais que des gens voteront pour moi pour faire barrage. Je veux convaincre donc peut-être compléter mon projet », a-t-il dit, comme une main tendue aux autres partis, y compris les Insoumis.

« Le projet peut être enrichi », « ce n’est pas à prendre ou à laisser », a-t-il ajouté devant la presse. « Je suis prêt à discuter le rythme et les compléments » de mon programme, a-t-il ajouté, tout en affirmant ne pas vouloir « d’accords d’appareil ».

« Est-ce qu’on a répondu assez vite et fort ? non. Mais est-ce qu’il faut le repli ? Non plus », a-t-il affirmé, ajoutant être venu « expliquer la réponse sociale » de son projet avec comme credo de « refonder le pacte social entre social et capital ».

À lire aussi Présidentielle 2022: chez Marine Le Pen, les militants veulent y croire

Il a précisé qu’il comptait maintenant discuter avec « chacun et chacune » des dirigeants des autres partis. « Je vais les entendre car ils portent une part de vérité », mais « je ne crois pas que cette clarté passe par des accords d’appareils. Ces choix dépendront des échanges que j’aurai avec chacune et chacun, mais je ne veux pas préempter la discussion que j’aurai ».