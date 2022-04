Du nouveau dans les pharmacies belges

L’assurance soins de santé et indemnités (Inami) a lancé lundi l’application « Mes Médicaments » permettant aux patients et patientes de visualiser facilement toutes leurs prescriptions de médicaments ou encore de les réserver dans leur pharmacie. « Le but est de fournir une façon supplémentaire de retirer facilement des médicaments sans avoir besoin de papier et d’avoir ses prescriptions à portée de main », selon l’organisme.

L’application permet de ne plus devoir présenter la preuve papier d’une prescription électronique pour retirer un médicament en pharmacie, de même que bien d’autres facilités pour gérer ses prescriptions et pour retirer ses médicaments, selon l’Inami.