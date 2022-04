Voici comment la Belgique peut se passer du gaz russe

Se passera-t-on, à moyen terme, du gaz russe ? Avec quelles conséquences sur notre approvisionnement et sur les prix ? Sommes-nous un peu ou beaucoup dépendants, directement ou indirectement ? Pourrons-nous passer l’hiver prochain sans pénurie ? Devrons-nous restreindre de façon importante notre consommation de gaz naturel ? Autant d’interrogations inquiétantes pour le citoyen-consommateur. Nous avons voulu (tenter de) répondre à quelques questions précises un peu sur le mode « le gaz en Belgique pour les nuls ». Même si, à ce stade, pas mal d’éléments restent incertains et dépendront de l’évolution de la situation internationale, des marchés et des choix politiques et stratégiques opérés.

