La présidentielle 2022 en images, J-13: Macron part à la conquête du Nord

Le président sortant s’est rendu dans le Nord et le Pas-de-Calais ce lundi, un territoire qui a massivement voté pour la candidate d’extrême droite au premier tour.

Il avait promis de partir « à la castagne » sans tarder pour le second tour : Emmanuel Macron a choisi de reprendre sa campagne lundi dans les Hauts-de-France, sur des terres populaires qui ont voté massivement Marine Le Pen au premier tour.

Emmanuel Macron a passé près de 2h à discuter avec les citoyens de Denain où il fait sa première étape. Parmi les sujets abordés avec la foule venue à sa rencontre, les retraites avaient la part belle. Le candidat de LREM se voulait pédagogue à ce sujet. « Il faut se battre contre le chômage pour qu’il y ait plus d’actifs qui financent notre système, et il faut travailler un peu plus longtemps pour pouvoir payer nos retraités », a déclaré Macron. Il en a profité pour faire une pique à son opposante, Marine Le Pen. « Comme elle ne propose aucune réforme, elle ne finance pas ce système. »

À lire aussi Vincent de Coorebyter: «Emmanuel Macron est dans une situation moins favorable qu’en 2017»

Le président sortant a essuyé des attaques d’électeurs de Marine Le Pen, qui lui reprochent sa gestion de la crise sanitaire, et notamment le pass vaccinal. Une femme lui a notamment rappelé une de ses phrases qui a fait polémique : « emmerder les non-vaccinés ». Emmanuel Macron a prétendu l’avoir « dit entre guillemets de manière affectueuse ».

Le candidat-président a finalement improvisé un point presse. « Je suis président de tous les Français », affirme-t-il. Selon lui, Marine Le Pen ne « sera pas la présidente de tous les Français ». « Je veux être le candidat qui parle à toutes les Françaises et tous les Français (…) Je veux convaincre nos compatriotes qui ont voté pour le Front national ou se sont abstenus de venir me rejoindre », poursuit-il.