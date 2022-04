Ferrero: enquête ouverte et réunion de crise

Le parquet du Luxembourg a décidé d’ouvrir une enquête dans l’affaire de la contamination des œufs Kinder. De leurs côtés, les syndicats veulent des informations complètes et concrètes.

A Arlon, après un vendredi qui a vu l’Afsca fermer les portes de l’usine Ferrero, les incertitudes restent totales sur le sort des travailleurs de l’entreprise piémontaise installée depuis 1989 dans le chef-lieu luxembourgeois, alors que le parquet a décidé d’ouvrir une enquête et de dresser un PV dans le cadre de ce dossier. Mais on n’en saura pas plus.

Les responsables syndicaux tant de la CSC que de la FGTB, secteur alimentation, sont sur la même longueur d’ondes et attendent avec impatience la réunion de crise de ce mardi après-midi avec les responsables de l’entreprise. « Nous avons mis l’accent sur le fait qu’il fallait informer correctement les travailleurs, ce qui n’est pas souvent le cas », commente Sylviane Arnould (CSC). Il y a d’importants enjeux salariaux pour eux. Ils ont été choqués par cet arrêt complet décrété vendredi, et maintenant, ils sont inquiets pour leur portefeuille, leur entreprise et du timing qui est flou. »