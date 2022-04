Podcast - Violence dans les couples: comment l’origine sociale influence la justice ?

La justice punit moins les hommes issus d’un milieu aisé que les hommes plus défavorisés pour des faits de violence dans leur couple. Ces hommes sont-ils plus violents ou leur violence est-elle plus visible ? Est-ce la justice qui ne gère pas les dossiers de la même façon ? Une dizaine de chercheurs se sont penchés sur ces questions. Laurence Wauters est chroniqueuse judiciaire et s’occupe des sujets liés à la police et à la justice pour Le Soir. Elle a décortiqué cette recherche pour nous.

