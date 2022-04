Guerre en Ukraine: les séparatistes prorusses disent avoir conquis la zone portuaire de Marioupol

Les forces des « républiques » autoproclamées de Donetsk et Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, participent pleinement à l’offensive du Kremlin lancée le 24 février.

Le chef des séparatistes prorusses de Donetsk a affirmé lundi que ses forces avaient conquis entièrement la zone portuaire de la ville stratégique de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, assiégée depuis plus d’un mois.

Cité par l’agence de presse Ria-Novosti, le représentant de l’armée séparatiste, Edouard Bassourine, a affirmé que les derniers défenseurs ukrainiens se concentraient désormais dans les usines « Azovstal » et « Azovmach ».

Lundi matin, M. Bassourine avait affirmé que 80 % de la zone portuaire avait été conquise.

Les forces des « républiques » autoproclamées de Donetsk et Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, participent pleinement à l’offensive du Kremlin lancée le 24 février.

À lire aussi Guerre en Ukraine: comment les journalistes travaillent sur le terrain

Depuis plus d’un mois, l’armée russe et les séparatistes de Donetsk assiègent notamment Marioupol, sur les bords de la mer d’Azov, où ils rencontrent une résistance acharnée malgré d’intenses bombardements et une situation humanitaire catastrophique.

L’un des derniers grands îlots de résistance ukrainien se trouve dans l’immense complexe métallurgique « Azovstal », qui donne sur le port de Marioupol.

Au diapason de Moscou, le chef séparatiste Denis Pouchiline a affirmé lundi que ses forces allaient renforcer leurs efforts pour conquérir entièrement la région ukrainienne de Donetsk.

« L’opération va être intensifiée, car plus nous traînons, plus la population civile souffre en étant otage de la situation », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à Donetsk, grande ville sous contrôle des séparatistes depuis 2014.