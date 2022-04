Présidentielle 2022: un Français a voté pour Karim Benzema (photo)

Comme en 2017, le second tour de la présidentielle en France opposera le 24 avril Emmanuel Macron à Marine Le Pen pour un match retour intéressant à plus d’un titre. Si on évoque cette actualité en sport, c’est pour une raison pour le moins étonnante…

En effet, Karim Benzema, l’attaquant français du Real Madrid, a reçu une voix dans un bureau de vote à Roubaix, lui qui n’était pourtant pas candidat. C’est lors du dépouillement que les officiels ont remarqué ceci.