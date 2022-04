Ligue des champions: dans un fauteuil, Ancelotti et le Real Madrid restent méfiants

« Tout le monde sait que ce sera un match difficile, comme tous les quarts de finale de la Ligue des champions. Quoi qu’il arrive à l’aller, il faut se battre et être performant. Il faudra être à fond pendant 90 minutes. Nous nous attendons à ce que Chelsea débarque en force. J’ai la chance que mon équipe connaisse ce type de match et ce qui peut arriver. On ne va pas prendre le match à la légère. »

Interrogé sur ce qui manquait au Real Madrid pour être qualifié de favori de la Ligue des champions, Ancelotti a répondu : « Il ne manque rien, mais personne ne peut dire qu’il va gagner, car la Ligue des champions est très difficile. Tout le monde ne peut pas être compétitif, il faut beaucoup de qualité, d’expérience, de personnalité. C’est pourquoi j’ai dit que cette équipe peut être compétitive. Mon équipe est ravie de jouer car c’est une belle opportunité d’atteindre une demi-finale ».