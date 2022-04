Présidentielle 2022: l’extrême droite à l’assaut de toutes les régions (carte interactive)

Emmanuel Macron a probablement ressenti un vif soulagement lorsque sont tombés les chiffres officiels du premier tour de l’élection présidentielle. Avec 27,85 % des voix comptabilisées pour 23,15 % à son adversaire directe, Marine Le Pen, avec laquelle il s’expliquera au second tour le 24 avril, le président sortant s’en sort mieux que ne le prédisaient les derniers sondages. A y regarder de plus près, cependant, on constate que l’extrême droite, à savoir Marine Le Pen avec Eric Zemmour (7 %) et Nicolas Dupont-Aignan (2 %), arrive à un score historique de plus de 32 %, quasi un votant sur trois. Et, dans les diverses régions, cette tendance se confirme…