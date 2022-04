Présidentielle 2022: écart très faible entre Le Pen et Macron, selon un nouveau sondage

La grande majorité de la classe politique a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle.

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront le 24 avril au second tour de l’élection présidentielle, avec l’avantage au président sortant, sans certitude toutefois sur leurs réserves de voix après l’écroulement de LR et du PS à l’issue du premier tour dimanche.

La grande majorité de la classe politique a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle face à la candidate d’extrême droite Marine Le Pen, qui a de son côté reçu le soutien de l’autre candidat de l’extrême droite Eric Zemmour (aux alentours de 7%).