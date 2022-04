Le SC Charleroi veut finir la saison en beauté: voici le calendrier des Europe Playoffs

Première journée

Samedi 23 avril à 20h45

Malines – SC Charleroi

Dimanche 24 avril à 16h

La Gantoise – Genk

Deuxième journée

Vendredi 29 avril 20h45

Genk - Malines

Samedi 30 avril 18h30

SC Charleroi - La Gantoise

Troisième journée

Vendredi 6 mai 20h45

SC Charleroi - Genk

Samedi 7 mai 20h45

La Gantoise - Malines

Quatrième journée

Mardi 10 mai 18h45

Malines - La Gantoise

Mardi 10 mai 21h

Genk - SC Charleroi

Cinquième journée

Samedi 14 mai 20h45

SC Charleroi - Malines

Dimanche 15 mai 16h

Genk - La Gantoise

Sixième journée

Samedi 21 mai 20h45

La Gantoise - SC Charleroi

Malines - Genk

Le classement général

1. La Gantoise : 31 points

2. SC Charleroi : 27 points

3. Malines : 26 points

4. Genk : 26 points*

*arrondi au supérieur

> Le lauréat des Europe Playoffs dispustera un match donnant droit au dernier ticket européen disponible. Et ce, contre le 4e du classement finale des Champions’ Playoffs.

Comment se répartissent l’attribution des différents tickets européens ?

La Belgique dispose au total de 5 tickets donnant accès à la Coupe d’Europe qui se répartissent de la manière suivante :

Le vainqueur des Champions’ Playoffs est sacré champion et jouera la Champions League

Le 2e des Champions’ Playoffs disputera le troisième tour de qualification de la Champions League

Le 3e des Champions’ Playoffs dispustera le dernier tour de qualification de la Conference League

Le lauréat du match final entre le 4e des Champions’ Playoffs et le vainqueur des Europe Playoffs jouera, lui, le deuxième tour de qualification de la Conference League

Enfin, le vainqueur de la Coupe de la Belgique jouera le dernier tour de qualification de l’Europa League

Attention, il existe quelques subtilités :

Si l’Union termine 4e des Champions’ Playoffs, c’est le 3e qui affrontera le vainqueur des Europe Playoffs.

Et puis, il faut encore tenir compte du résultat de la finale de la Coupe de Belgique (La Gantoise affronte Anderlecht le 18 avril). Comme expliqué par la Pro League :

1. Si le vainqueur de la Coupe participe au Champions’ Playoffs et termine à la 1re ou 2e place, le match final entre le 4ème du Champions’ Playoffs et le vainqueur de de l’Europe Playoffs pour le deuxième ticket de l’Europa Conference League n’aura pas lieu. Les tickets européens seraient répartis comme suit :

Le champion (phase de groupe) et le vice-champion (troisième tour préliminaire) se qualifient pour la Champions League.

Le ticket de qualification pour l’Europa League du vainqueur de la Coupe revient au 3e du Champions’ Playoffs.

Le 4e des Champions’ Playoffs et le 5e (vainqueur de l’Europe Playoffs) se qualifient pour l’Europa Conference League.

2. Si le vainqueur de la Coupe participe au Champions’ Playoffs et termine à la 3e ou 4e place , le match final ne sera pas joué non plus. Le vainqueur de la Coupe conserve son ticket pour le dernier tour de qualification de l’Europa League. L’autre club classé à la 3e ou 4e place du Champions’ Playoffs obtient le meilleur ticket pour l’Europa Conference League. L’autre ticket pour l’Europa Conference League revient finalement au vainqueur de l’Europe Playoffs.