Présidentielle 2022: l’électorat de Mélenchon, appétissant arbitre du second tour

On est tristes pour le pays ». Au bout du fil, Patrick Proisy, maire insoumis de la commune de Faches-Thumesnil en périphérie lilloise le reconnaît, au sein son parti, on est « forcément mitigés » face à ce résultat au premier tour de l’élection présidentielle. Même si jusque tard dans la soirée de dimanche, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon ont cru qu’il pourrait être possible de dépasser Marine Le Pen. L’accession au second tour a échappé au mouvement de gauche à quelques centaines de milliers de voix près. « On nous donnait à 8 % au début de la campagne. On termine à 22 %, avec très peu d’écart avec Le Pen. On a échoué aux portes du deuxième tour », nous dit Patrick Proisy. A désormais deux semaines du second tour, la France insoumise et ses 7.714.949 voix récoltées, se posent en arbitre incontournable entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.