Coupe de Belgique: Lior Refaelov sur les traces de Mbaye Leye

Décisif comme en ses plus beaux jours, l’Israélien a déjà remporté ce trophée avec Bruges et l’Antwerp. En cas de succès lundi prochain, il pourrait devenir le deuxième joueur à avoir réussi à l’accrocher avec trois clubs différents.

S’il n’a pas livré un grand match à Courtrai, Lior Refaelov n’en a pas moins été important dans le difficile succès des Anderlechtois (2-3), qualificatif pour les Champions Playoffs. A l’origine du 2e puis du 3e but de son équipe via deux passes en profondeur géniales vers Kouame puis Zirkzee, l’Israélien a savouré comme tous ses équipiers ce moment de bonheur suspendu, longuement fêté en compagnie des supporters bruxellois et d’un Kompany particulièrement expressif le jour où il a vu 36 chandelles. Cette première mission accomplie, il peut d’ores et déjà se focaliser sur cette finale de Coupe qui lui tient à cœur.