Marché du travail: un emploi sur cinq créés depuis 2004 est un remplacement

Le marché belge du travail est-il aussi dynamique qu’on veut le croire ? Analysant les absences de courte et de longue durée, l’économiste Philippe Defeyt, fondateur de l’Institut pour un développement durable (IDD), estime que près de 20 % des emplois supplémentaires créés dans le secteur privé entre 2004 et 2019 seraient en réalité des remplacements de personnes malades.

Il arrive au constat suivant : 84.317 personnes ont été recrutées pour remplacer une personne absente mais toujours considérée comme active dans les statistiques belges. Soit 18,15 % des emplois supplémentaires enregistrés. « Il pourrait même s’agir de 25 % », avance-t-il, « car je n’ai pas tenu compte des absents toujours rémunérés par leur employeur et du fait que dans certains secteurs, ce sont 100 % des absents qui sont remplacés. »

« Une dégradation des conditions de travail »

« Cela jette un autre regard sur le dynamisme du marché du travail belge dont tout le monde s’étonne », relève-t-il. D’autant qu’on peut supposer que ce phénomène a encore été renforcé avec le covid. Et Philippe Defeyt de s’interroger : « Dans quelle mesure cela influence-t-il les études internationales sur les coûts salariaux et la productivité par tête ? » En effet, comptabiliser parmi les personnes actives celles qui sont en incapacité de travail ou en invalidité pour calculer le niveau de productivité individuel, tire forcément ce chiffre à la baisse, souligne-t-il.

Par ailleurs, le taux de salariés du privé en incapacité de travail primaire ou en invalidité est passé de 5,5 % à 8,5 % environ entre 2004 et 2019. « En 2019, il y avait plus de 243.000 salariés du privé en incapacité primaire ou en invalidité », relève l’économiste. Une hausse du nombre de personnes absentes du travail qui touche davantage les femmes, pour qui ce taux est passé de 6,5 % à 11 % en quinze ans. Cette hausse frappe surtout le secteur de la santé et du social : en 2019, il représentait 25 % des situations d’incapacité et d’invalidité, alors qu’il représente 16 % de l’emploi.